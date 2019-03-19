2019-03-19T13:28:14+03:00
Дом. Семья

В зоопарке Петербурга проснулись сурки Ижорик, Отрада и Августина

Пробуждение грызунов означает окончательный приход весны
Петр КИБЕР
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В Ленинградском зоопарке проснулись сурки. Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка.В Ленинградском зоопарке проснулись сурки. Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка.
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В Ленинградском зоопарке радость - любимцы сотрудников, а также посетителей зверинца - сурки Ижорик, Отрада и Августина наконец пробудились ото сна и активно включились в поедание вкусностей после зимней спячки.

- Всю зиму Ижорик и Августина проспали в своём домике, вход в который тщательно перекрыли сеном, а Отрада пережидала холода в соседнем вольере, - сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

К сожалению, к традиционному «Дню сурка», который традиционно празднуется в Северной Америке 2 февраля, петербургские сурки не успели проснуться. Впрочем, зимы у нас более долгие и холодные, так что это вполне объяснимо. И будить своих любимцев сотрудники зоопарка не стали.

Зато нынешнее пробуждение уж точно символизирует приход весны. 19 марта на дворе все-таки.

Зверьки уже окончательно отошли ото сна и активно бегают по вольеру. В зоопарке приглашают всех желающих прийти и полюбоваться на красавцев-сурков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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