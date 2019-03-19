В зоопарке Петербурга проснулись сурки Ижорик, Отрада и Августина
В Ленинградском зоопарке радость - любимцы сотрудников, а также посетителей зверинца - сурки Ижорик, Отрада и Августина наконец пробудились ото сна и активно включились в поедание вкусностей после зимней спячки.
- Всю зиму Ижорик и Августина проспали в своём домике, вход в который тщательно перекрыли сеном, а Отрада пережидала холода в соседнем вольере, - сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.
К сожалению, к традиционному «Дню сурка», который традиционно празднуется в Северной Америке 2 февраля, петербургские сурки не успели проснуться. Впрочем, зимы у нас более долгие и холодные, так что это вполне объяснимо. И будить своих любимцев сотрудники зоопарка не стали.
Зато нынешнее пробуждение уж точно символизирует приход весны. 19 марта на дворе все-таки.
Зверьки уже окончательно отошли ото сна и активно бегают по вольеру. В зоопарке приглашают всех желающих прийти и полюбоваться на красавцев-сурков.
ИСТОЧНИК KP.RU