2019-03-19T13:50:50+03:00
Дом. Семья

В центре помощи животным «Велес» умер крокодил Гена

Питомец пять лет жил в приюте, но скончался от обострения хронического заболевания
Петр КИБЕР
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В центре помощи животным "Велес" умер крокодил Гена. Фото: vk.com/veles_spbВ центре помощи животным "Велес" умер крокодил Гена. Фото: vk.com/veles_spb
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Крокодил Гена, живший в центре помощи диким животным «Велес» отправился в мир иной. О смерти своего любимого питомца сообщили сотрудники приюта в социальных сетях.

- К большому сожалению, у нас плохая новость. Ушел наш Гена. Несмотря на его очень агрессивное поведение, мы очень любили Гену и очень расстроены, - говорится в сообщении.

Смерть крокодила стала неприятным сюрпризом для сотрудников «Велеса». Летом они собирались строить питомцу новый вольер, однако теперь проект уже не нужен.

Чтобы узнать причину гибели рептилии, пришлось делать вскрытие. Оно показало, что у Гены обострилось нарушение кальциевого обмена веществ, сопровождается хроническим расстройством пищеварения, которое протекает бессимптомно и часто приводит к развитию непроходимости кишечника.

Напомним, что в приюте для животных Гена жил пять лет. В 2014 году маленького нильского крокодила нашли прямо на улице. «Усыновить» рептилию желающих так и не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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