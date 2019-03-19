2019-03-19T14:29:17+03:00
Происшествия

Полиция накрыла мошенников, продававших БАДы пенсионерам под видом чудодейственных лекарств

Часть злоумышленников задержали дома, а других прямо в офисе [видео]
Петр КИБЕР
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Полиция задержала петербургских торговцев БАДами, которые продавали пищевые добавки пенсионерам в виде лекарств.Полиция задержала петербургских торговцев БАДами, которые продавали пищевые добавки пенсионерам в виде лекарств.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на то, что казалось бы все уже знают о мошенниках, продающих пенсионерам различные «чудодейственные» средства от всех болезней сразу, все новые и новые жертвы обмана жалуются в полицию на подобных дельцов. Группу таких накрыли сегодня в Петербурге.

- Сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, продававших пожилым гражданам биологически активные добавки (БАДы) под видом дорогостоящих лекарственных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге задержаны мошенники, продававшие БАДы пенсионерам под видом лекаств.Видео: Пресс-служба МВД РФ

В офисы торговцев БАДами стражи порядка нагрянули утром 19 марта. Работа в этот момент уже кипела. Ушлые продавцы по телефону «впаривали» пожилым людям.

Они обзванивали пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны. Представляясь врачами, злоумышленники убеждали пожилых людей купить средства для лечения серьезных заболеваний. При этом средняя стоимость заказа составляла около 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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