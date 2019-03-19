Стены на станции «Беговая» в Петербурге замироточили

СЕГОДНЯ 21:24 2019-03-19T21:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Станция метро «Беговая», конечная Невско-Василеостровской линии, снова пришла в плачевное состояние. Вестибюль был открыт менее года назад, 26 мая 2018 года, однако за это время жители Петербурга постоянно жалуются на его состояние. То плитка отпадет, то переходы затопит. Во вторник, 19 марта, пассажиры снова заметили, что по стенам станции течет вода, причем сочится прямо из бетонных стен.

- Стены мироточат, - шутят петербуржцы в соцсетях, - Уже слух прошел, что закроют на ремонт месяца на три.

Закроют или нет, никаких официальных заявлений по этому поводу еще не поступало. Однако многие жители города просто машут рукой и списывают все на весеннее потепление. Мол, снег тает, вот и вода течет в метро, ничего страшного. Другие с ними не соглашаются и опасаются, что размякшие от влаги конструкции могут обрушиться на пассажиров.

Больше всего расстраивает пассажиров то, что станция метро «Беговая» была открыта только год назад, а за это время она уже пережила ни один потоп и внешние изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU