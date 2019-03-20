Жителям Канонерского острова удалось отстоять сквер, храм в нем строить не будут

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-20T10:49:27+03:00

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Строительства храма в сквере на Канонерском острове рядом с домом номер 8, против чего протестовали местные жители, не будет. Представители общественности и Русской православной церкви (РПЦ), при участии депутатов ЗакСа и местных чиновников договорились переместить будущий храм в другое место.

- Такое решение – это настоящая победа здравого смысла. Когда несколько сторон (жители, администрация, претендующая на участок организация) собираются все вместе и вырабатывают решение, устраивающее всех – это идеальный исход любой конфликтной ситуации, - приводит слова депутата Алексея Ковалева пресс-служба партии «Справедливая Россия».

Напомним, что в 2018 году комитет по градостроительству передал часть территории сквера на Канонерском острове РПЦ. Здесь должны были возвести храм площадью в 6 тысяч квадратных метров.

Но местные жители возмутились, тем более, что только год назад сквер благоустроили, потратив на это 17 миллионов бюджетных рублей. Теперь решено передвинуть стройку чуть юго-западнее, что устраивает всех.

ИСТОЧНИК KP.RU