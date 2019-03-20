2019-03-20T10:49:27+03:00
Общество

Жителям Канонерского острова удалось отстоять сквер, храм в нем строить не будут

Представители Русской православной церкви согласились переместить собор на другую площадку
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Канонерский остров страдает от нехватки зелени. И строительство храма в благоустроенном сквере вызвало недовольство местных жителей.Канонерский остров страдает от нехватки зелени. И строительство храма в благоустроенном сквере вызвало недовольство местных жителей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Строительства храма в сквере на Канонерском острове рядом с домом номер 8, против чего протестовали местные жители, не будет. Представители общественности и Русской православной церкви (РПЦ), при участии депутатов ЗакСа и местных чиновников договорились переместить будущий храм в другое место.

- Такое решение – это настоящая победа здравого смысла. Когда несколько сторон (жители, администрация, претендующая на участок организация) собираются все вместе и вырабатывают решение, устраивающее всех – это идеальный исход любой конфликтной ситуации, - приводит слова депутата Алексея Ковалева пресс-служба партии «Справедливая Россия».

Напомним, что в 2018 году комитет по градостроительству передал часть территории сквера на Канонерском острове РПЦ. Здесь должны были возвести храм площадью в 6 тысяч квадратных метров.

Но местные жители возмутились, тем более, что только год назад сквер благоустроили, потратив на это 17 миллионов бюджетных рублей. Теперь решено передвинуть стройку чуть юго-западнее, что устраивает всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Часть КАД и трассы «Сортавала» остались без информационных табло из-за перебитого кабеля
Полицейские поймали 17-летнего подростка, который под новый год до смерти избил прохожего
На Токсовском шоссе после ДТП две маршрутки вылетели с дороги
Новый тираж карты «Подорожник-Тройка» поступит в продажу уже 20 марта
Прогноз погоды на 20 марта в Санкт-Петербурге: Дождь и мокрый снег
«Электричество кончилось»: Первый электробус застрял на дороге Петербурга
Стены на станции «Беговая» в Петербурге замироточили
Фонтаны в Петергофе начнут работать с 27 апреля
Из реки Кузьминки в Петербурге собрано более 6,5 тонн нефти
Пресс-службу правительства Петербурга возглавила Инна Карпушина
Петербуржец соврал о краже авто ради страховки и попал под суд
За оскорбления товарища пьяный петербуржец поплатился жизнью
Волейбольный «Зенит» претендует на выход в полуфинал Лиги чемпионов
Остров из мусора: Петербуржцы жалуются на оттаявший на реках после зимы хлам
В Петербург вернулись перелетные птицы
«Хрю»: Дзюба поздравил сидящего в СИЗО Кокорина с днем рождения
Полиция накрыла мошенников, продававших БАДы пенсионерам под видом чудодейственных лекарств
В центре помощи животным «Велес» умер крокодил Гена
В зоопарке Петербурга проснулись сурки Ижорик, Отрада и Августина
Полиция занялась найденным мешком с изрубленными на куски кошками
Деньги плательщиков по «розовым квитанциям» ВЦКП «прокручивали» в банке
«Верните голову! Она дорога нам как подарок»: Из субтропической оранжереи Ботанического сада украли часть декора
Прокуратура Петербурга озаботилась трафаретной рекламой наркотиков на стенах домов
Сегодня на маршрут в Петербурге выйдут первые электробусы
Во Фрунзенском районе устроят культурное русское чаепитие для мигрантов
За неделю в Петербурге и Ленобласти рыбаков оштрафовали на 227 тысяч рублей
Пьяный водитель каршеринга снес столб на Выборгской набережной
Из Петербурга в Иматру могут запустить прямую электричку