Петербург вошел в тройку самых счастливых российских регионов

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-20T11:55:04+03:00

Петербург оказался в тройке самых счастливых регионов страны. По опросу среди 259 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Опрос был проведен в социальных сетях в преддверии Дня счастья

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Самые счастливые люди в России живут в Краснодарском крае. Такой результат получили сотрудники сервиса по бронированию жилья Tvil.ru, которые провели опрос в соцсетях по случаю Дня счастья, отмечающегося 20 марта. Петербург занял третье место.

- Сочи и Краснодарский край получили около 30 процентов голосов. На втором месте Крым и Севастополь - 23,5 процента. За Петербург проголосовали 15 процентов опрошенных, - сообщает пресс-служба организации.

Москва заняла четвертое место, получив лишь 6, 5 процента голосов. Результаты остальных предложенных на выбор регионов, в которые вошли Татарстан, Карелия, Калининград, ленинградская область и другие, колеблются в пределах 3-5 процентов.

Впрочем, в комментариях пользователи соцсетей написали, что счастливые люди живут где-то «за границей».

Всего опрос прошли 259 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU