Петербург вошел в тройку самых счастливых российских регионов
Самые счастливые люди в России живут в Краснодарском крае. Такой результат получили сотрудники сервиса по бронированию жилья Tvil.ru, которые провели опрос в соцсетях по случаю Дня счастья, отмечающегося 20 марта. Петербург занял третье место.
- Сочи и Краснодарский край получили около 30 процентов голосов. На втором месте Крым и Севастополь - 23,5 процента. За Петербург проголосовали 15 процентов опрошенных, - сообщает пресс-служба организации.
Москва заняла четвертое место, получив лишь 6, 5 процента голосов. Результаты остальных предложенных на выбор регионов, в которые вошли Татарстан, Карелия, Калининград, ленинградская область и другие, колеблются в пределах 3-5 процентов.
Впрочем, в комментариях пользователи соцсетей написали, что счастливые люди живут где-то «за границей».
Всего опрос прошли 259 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU