2019-03-20T14:58:54+03:00
Спорт

Аршавин получил лицензию и вошел в тренерский штаб академии «Зенита»

Вместе с Дмитрием Поляковым экс-нападающий будет возглавлять команду 2004 года рождения
Петр КИБЕР
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Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию и теперь займется работой с 14-летними футболистами. Фото: ФК "Зенит"/Анна МейерАндрей Аршавин получил тренерскую лицензию и теперь займется работой с 14-летними футболистами. Фото: ФК "Зенит"/Анна Мейер
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14-летние мальчишки из петербургской академии «Зенита» могут радостно потирать руки. Теперь у них есть новый звездный наставник. После обучения в Центре повышения квалификации Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию и возглавил команду вместе с напарником.

- В «Зените» U-15 Андрей Аршавин будет работать в дуэте с Дмитрием Поляковым, - сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне юные зенитовцы сыграют в первенстве России среди футбольных школ, первенстве и Кубке Санкт-Петербурга, а также примут участие в турнире памяти Юрия Андреевича Морозова.

А ближайшим испытанием для новоявленного дуэта тренеров Аршавин-Поляков станут игры чемпионата России в своей возрастной группе, которые пройдут в Краснодарском крае. В своей подгруппе сине-бело-голубые встретятся с московским «Чертаново», «СКА-Хабаровском» и футбольным клубом «Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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