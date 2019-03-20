Аршавин получил лицензию и вошел в тренерский штаб академии «Зенита»
14-летние мальчишки из петербургской академии «Зенита» могут радостно потирать руки. Теперь у них есть новый звездный наставник. После обучения в Центре повышения квалификации Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию и возглавил команду вместе с напарником.
- В «Зените» U-15 Андрей Аршавин будет работать в дуэте с Дмитрием Поляковым, - сообщает пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне юные зенитовцы сыграют в первенстве России среди футбольных школ, первенстве и Кубке Санкт-Петербурга, а также примут участие в турнире памяти Юрия Андреевича Морозова.
А ближайшим испытанием для новоявленного дуэта тренеров Аршавин-Поляков станут игры чемпионата России в своей возрастной группе, которые пройдут в Краснодарском крае. В своей подгруппе сине-бело-голубые встретятся с московским «Чертаново», «СКА-Хабаровском» и футбольным клубом «Тюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU