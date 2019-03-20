Член группировки неонацистов, убивавших людей, в Петербурге сядет на девять лет

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-20T16:27:12+03:00

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В колонию строгого режима в Петербурге отправили местного жителя, уроженца Ленобласти Сергея Каткова. Суд назначил девять лет тюрьмы бывшему члену националистической группировки, которая занималась возбуждением расовой и национальной ненависти в отношении выходцев из Азии, Африки и Кавказа. Катков в составе преступной группы, в 2007 году совершил четыре нападения на граждан, в том числе убийство.

- Летом 2007 года человек по имени Андрей Линок создал организованную группировку из 22 человек, которым было по 17-23 года. Среди них был Катков. Все они разделяли экстремистские убеждения, основанные на ненависти и нетерпимости к людям другой расы и национальности. Все они были знакомы между собой и общались лично или через интернет, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Линок стал главой ОПГ, привлекал в нее молодежь, проповедовал националистические идеи, а также организовывал нападения. Также в группировке появился свой «оператор», который снимал все попои на видео и распространял в интернете. Осуществляя руководство данной организованной преступной группой, Линок регулярно организовывал в различных местах Петербурга сборы ее членов для совершения нападений на выходцев из районов Кавказа и Азии. Во время одной из таких «облав», «головорезы» убили человека. В числе убийц был Катков.

В мае 2018 года Катков, находящийся в розыске, был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Ему назначено девять лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU