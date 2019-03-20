2019-03-20T17:58:49+03:00
Общество

Асфальт на севере Петербурга растаял вместе со снегом

Дорожное покрытие в Приморском районе города размыло с наступлением весны [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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ПО словам петербуржец, дорогу ремонтировали пару лет назадПО словам петербуржец, дорогу ремонтировали пару лет назадФото: Артем КИЛЬКИН
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Наконец-то закончилась зима в Петербурге, дороги начали оттаивать. Однако автомобилистам рано еще выдыхать. Вместе со снегом на некоторых дорогах города, растаял и асфальт. А на месте ровного дорожного полотна остались ямы, выбоины и огромные лужи размером с небольшие пруды.

- Покрытие на Ситцевой улице от Стародеревенской до Планерной растаяло вместе со снегом. Туда не езжайте, - предупреждают автомобилисты в социальных сетях.

Местные жители рассказывают, что еще пару лет назад на этом участке дороги в Приморском районе был ровный асфальт. Однако его срок годности, по всей видимости, истек.

На севере Петербурга асфальт растаял вместе со снегом .

Автомобилисты жалуются, что писали уже заявки на ремонт дороги на портал «Наш Петребург», но никаких ответов так и не получили.

Такое плачевное состояние дорог наблюдается не только на Ситцевой улице. Огромные дыры изрешетили улицу Энгельса, Русановскую, а также многие другие дороги Приморского района. С такими трассами, жалуются автомобилисты, «запасок» не напасешься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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