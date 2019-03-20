2019-03-20T19:16:46+03:00
Общество

У «Проспекта Ветеранов» в Петербурге до конца 2019 года появится перехватывающая парковка

Открытие автостоянки планируется в ноябре текущего года
Лилия КОЗЛОВА
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На юго-западе Петербурга до конца года построят новую перехватывающую парковкуНа юго-западе Петербурга до конца года построят новую перехватывающую парковкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На юго-западе Петербурга до конца года должна появиться новая перехватывающая парковка. Размещение автостоянки, как стало известно 20 марта, планируется рядом со станцией метро «Проспект Ветеранов». Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов в ответ на обращение депутата Дениса Четырбока.

- Ориентировочный срок выполнения строительных работ и ввода в эксплуатацию автостоянки запланированы на ноябрь 2019 года, - говорится в ответном письме вице-губернатора на запрос депутата.

Напомним, что в текущем году в Петербурге должны появиться еще две перехватывающие парковки. Они запланированы в районе метро «Проспект Большевиков» и «Ломоносовская». Общая вместимость парковок вместе с той, что появится на «Ветеранов» - 171 машина.

Перехватывающие парковки очень полезны для жителей спальных районов и пригородов. Пробки, отсутствие места для парковки в центре города – вот те причины, по которым на метро гораздо удобнее. Но до него надо доехать и где-то оставить авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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