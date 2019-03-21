Из Кудрово в Петербург пустят новый маршрут автобуса
Ни для кого не секрет, что в последние годы вокруг Петербурга на землях Ленинградской области выросло множество новостроек. И зачастую транспортные взаимоотношения двух регионов приводят к проблемам у жителей Девяткино, Мурино или Кудрово. Решением трудностей последних решили заняться в управлении по транспорту Ленобласти.
- Власти Ленинградской области обратились к Петербургу с предложением пустить автобус нового маршрута через Кудровский проезд, который напрямую соединяет Кудрово и проспект Большевиков, - сообщает пресс-служба областного управления по транспорту.
Ранее с такой инициативой к властям обратились местные жители, которые страдают от практически постоянных пробок на единственном выезде из Кудрово в Петербург.
В ближайшее время трассу осмотрят представители ГИБДД и местной администрации. Если проверяющих все утроит, то из Кудрово появится новый путь выезда.
ИСТОЧНИК KP.RU