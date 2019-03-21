Из Кудрово в Петербург пустят новый маршрут автобуса

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-21T08:26:24+03:00

У жителей самого молодого города в России появиться еще один путь выезда

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Ни для кого не секрет, что в последние годы вокруг Петербурга на землях Ленинградской области выросло множество новостроек. И зачастую транспортные взаимоотношения двух регионов приводят к проблемам у жителей Девяткино, Мурино или Кудрово. Решением трудностей последних решили заняться в управлении по транспорту Ленобласти.

- Власти Ленинградской области обратились к Петербургу с предложением пустить автобус нового маршрута через Кудровский проезд, который напрямую соединяет Кудрово и проспект Большевиков, - сообщает пресс-служба областного управления по транспорту.

Ранее с такой инициативой к властям обратились местные жители, которые страдают от практически постоянных пробок на единственном выезде из Кудрово в Петербург.

В ближайшее время трассу осмотрят представители ГИБДД и местной администрации. Если проверяющих все утроит, то из Кудрово появится новый путь выезда.

ИСТОЧНИК KP.RU