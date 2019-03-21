2019-03-21T08:26:24+03:00
Общество

Из Кудрово в Петербург пустят новый маршрут автобуса

У жителей самого молодого города в России появиться еще один путь выезда
Петр КИБЕР
Поделиться:
По Кудровскому проезду могут пустить автобусы. Фото: google.com/mapsПо Кудровскому проезду могут пустить автобусы. Фото: google.com/maps
Изменить размер текста:

Ни для кого не секрет, что в последние годы вокруг Петербурга на землях Ленинградской области выросло множество новостроек. И зачастую транспортные взаимоотношения двух регионов приводят к проблемам у жителей Девяткино, Мурино или Кудрово. Решением трудностей последних решили заняться в управлении по транспорту Ленобласти.

- Власти Ленинградской области обратились к Петербургу с предложением пустить автобус нового маршрута через Кудровский проезд, который напрямую соединяет Кудрово и проспект Большевиков, - сообщает пресс-служба областного управления по транспорту.

Ранее с такой инициативой к властям обратились местные жители, которые страдают от практически постоянных пробок на единственном выезде из Кудрово в Петербург.

В ближайшее время трассу осмотрят представители ГИБДД и местной администрации. Если проверяющих все утроит, то из Кудрово появится новый путь выезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Эпичная» драка два на два на перекрёстке Дальневосточного и Коллонтай попала на видео
Из окна пансионата в Солнечном выпал семилетний ребенок
500 рублей за леща и 13 тысяч за лосося: в Росрыболовстве напомнили таксу за незаконный лов рыбы
В Петербурге началась новая волна эвакуаций
«Метрострой» прокомментировал расторжение контракта с «Северной верфью»
Участок кольцевой ветки метро от «Лесной-2» до «Ладожской-2» построят к 2034 году
Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали больше 20 тысяч человек
Прогноз погоды на 21 марта в Санкт-Петербурге: ясно и до плюс 5 градусов
Молодого «кладмэна» с наркотиками поймали в Красногвардейском районе Петербурга
Аварийное здание у Сенной площади продали за 138 миллионов рублей
Автомобилисты Петербурга могут остаться без летних шин
Новый литературно-музыкальный клуб откроется в Петербурге
Законодательное собрание Ленобласти торжественно отметило 25-летие
На реках Ленобласти начали взрывать лед
В мусорном баке в Невском районе обнаружили разлитую ртуть
В честь юбилея ЗакСа Ленинградской области прогремел пушечный выстрел с Петропавловской крепости
Налетчики с пистолетом украли зарплату строителей в Кудрово
У «Проспекта Ветеранов» в Петербурге до конца 2019 года появится перехватывающая парковка
Обглоданное тело мужчины нашли в подвале дома на Ленинском в Петербурге
Асфальт на севере Петербурга растаял вместе со снегом
Пять человек пострадали от взбешенного водителя маршрутки в Сестрорецке