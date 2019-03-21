Участок кольцевой ветки метро от «Лесной-2» до «Ладожской-2» построят к 2034 году
Пока в Петербурге строители метрополитена все никак не могут сдать Фрунзенский радиус и вновь и вновь переносят даты окончания строительства «Горного института», власти города объявили планы о развитии кольцевой линии подземки.
- Второй участок от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» начнут строить в 2027 году и завершат работы к 2034 году, - пишет ТАСС со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
Строители возьмутся за дело после завершения предпроектных работ, которые только готовятся начать в апреле 2019 года.
Но участок от «Лесной-2» до «Ладожской-2» должен стать уже вторым, а чуть раньше, в 2030 году метростроевцы должны сдать первый отрезок - от станции«Большой проспект-2» на Васильевском острове до метро «Лесная-2».
Ориентировочная стоимость первого участка кольцевой линии - 80 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU