2019-03-21T12:27:46+03:00
Общество

Участок кольцевой ветки метро от «Лесной-2» до «Ладожской-2» построят к 2034 году

Он станет вторым после отрезка «Большой проспект-2» - «Лесная-2», который должны сдать на четыре года раньше
Петр КИБЕР
Поделиться:
К 2034 году в Петербурге должны построить половину кольцевой линии метро.К 2034 году в Петербурге должны построить половину кольцевой линии метро.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Пока в Петербурге строители метрополитена все никак не могут сдать Фрунзенский радиус и вновь и вновь переносят даты окончания строительства «Горного института», власти города объявили планы о развитии кольцевой линии подземки.

- Второй участок от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» начнут строить в 2027 году и завершат работы к 2034 году, - пишет ТАСС со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Строители возьмутся за дело после завершения предпроектных работ, которые только готовятся начать в апреле 2019 года.

Но участок от «Лесной-2» до «Ладожской-2» должен стать уже вторым, а чуть раньше, в 2030 году метростроевцы должны сдать первый отрезок - от станции«Большой проспект-2» на Васильевском острове до метро «Лесная-2».

Ориентировочная стоимость первого участка кольцевой линии - 80 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Эпичная» драка два на два на перекрёстке Дальневосточного и Коллонтай попала на видео
Из окна пансионата в Солнечном выпал семилетний ребенок
500 рублей за леща и 13 тысяч за лосося: в Росрыболовстве напомнили таксу за незаконный лов рыбы
В Петербурге началась новая волна эвакуаций
«Метрострой» прокомментировал расторжение контракта с «Северной верфью»
Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали больше 20 тысяч человек
Из Кудрово в Петербург пустят новый маршрут автобуса
Прогноз погоды на 21 марта в Санкт-Петербурге: ясно и до плюс 5 градусов
Молодого «кладмэна» с наркотиками поймали в Красногвардейском районе Петербурга
Аварийное здание у Сенной площади продали за 138 миллионов рублей
Автомобилисты Петербурга могут остаться без летних шин
Новый литературно-музыкальный клуб откроется в Петербурге
Законодательное собрание Ленобласти торжественно отметило 25-летие
На реках Ленобласти начали взрывать лед
В мусорном баке в Невском районе обнаружили разлитую ртуть
В честь юбилея ЗакСа Ленинградской области прогремел пушечный выстрел с Петропавловской крепости
Налетчики с пистолетом украли зарплату строителей в Кудрово
У «Проспекта Ветеранов» в Петербурге до конца 2019 года появится перехватывающая парковка
Обглоданное тело мужчины нашли в подвале дома на Ленинском в Петербурге
Асфальт на севере Петербурга растаял вместе со снегом
Пять человек пострадали от взбешенного водителя маршрутки в Сестрорецке