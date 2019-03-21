Участок кольцевой ветки метро от «Лесной-2» до «Ладожской-2» построят к 2034 году

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-21T12:27:46+03:00

К 2034 году в Петербурге должны построить половину кольцевой линии метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

Он станет вторым после отрезка «Большой проспект-2» - «Лесная-2», который должны сдать на четыре года раньше

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Пока в Петербурге строители метрополитена все никак не могут сдать Фрунзенский радиус и вновь и вновь переносят даты окончания строительства «Горного института», власти города объявили планы о развитии кольцевой линии подземки.

- Второй участок от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» начнут строить в 2027 году и завершат работы к 2034 году, - пишет ТАСС со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Строители возьмутся за дело после завершения предпроектных работ, которые только готовятся начать в апреле 2019 года.

Но участок от «Лесной-2» до «Ладожской-2» должен стать уже вторым, а чуть раньше, в 2030 году метростроевцы должны сдать первый отрезок - от станции«Большой проспект-2» на Васильевском острове до метро «Лесная-2».

Ориентировочная стоимость первого участка кольцевой линии - 80 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU