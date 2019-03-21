В Петербурге началась новая волна эвакуаций

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-21T10:03:12+03:00

Сообщения о минировании объектов поступили в несколько школ, детский сад и артитектурно-строительный университет

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Почти две недели Петербург жил спокойно, но в четверг, 21 марта, в городе началась новая волна эвакуаций из-за сообщений о минировании объектов. Пока «под раздачу» попали несколько школ, детский сад в Красносельском районе и Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет.

- Идет эвакуация школы номер 500, школы номер 200 и 54 уже эвакуировали. В 9:40 эвакуировали школу 394, в 9:42 школу 375, в 9:45 школу 546, 9:46 школу 98, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Около 9:50 попала под эвакуацию и 2-я Городская больница в Учебном переулке. Пришло сообщение о минировании в новое отделение Боткинской больницы на Пискаревском проспекте и в старое на Миргородской улице.

Также петербуржцы сообщают о закрытии рынка «Юнона» на улице Маршала Казакова.

Напомним, что самым «урожайным» на сообщения о бомбах оказался понедельник, 18 февраля. Тогда угрозы пришли более чем в тысячу объектов по всему городу. Эвакуированы были около 450 учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU