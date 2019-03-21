2019-03-21T10:03:12+03:00
Происшествия

В Петербурге началась новая волна эвакуаций

Сообщения о минировании объектов поступили в несколько школ, детский сад и артитектурно-строительный университет
Петр КИБЕР
Поделиться:
Школа номер 200 Красносельского района оказалась в списке эвакуированных. Фото: vk.com/spb_todayШкола номер 200 Красносельского района оказалась в списке эвакуированных. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Почти две недели Петербург жил спокойно, но в четверг, 21 марта, в городе началась новая волна эвакуаций из-за сообщений о минировании объектов. Пока «под раздачу» попали несколько школ, детский сад в Красносельском районе и Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет.

- Идет эвакуация школы номер 500, школы номер 200 и 54 уже эвакуировали. В 9:40 эвакуировали школу 394, в 9:42 школу 375, в 9:45 школу 546, 9:46 школу 98, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Около 9:50 попала под эвакуацию и 2-я Городская больница в Учебном переулке. Пришло сообщение о минировании в новое отделение Боткинской больницы на Пискаревском проспекте и в старое на Миргородской улице.

Также петербуржцы сообщают о закрытии рынка «Юнона» на улице Маршала Казакова.

Напомним, что самым «урожайным» на сообщения о бомбах оказался понедельник, 18 февраля. Тогда угрозы пришли более чем в тысячу объектов по всему городу. Эвакуированы были около 450 учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Эпичная» драка два на два на перекрёстке Дальневосточного и Коллонтай попала на видео
Из окна пансионата в Солнечном выпал семилетний ребенок
500 рублей за леща и 13 тысяч за лосося: в Росрыболовстве напомнили таксу за незаконный лов рыбы
«Метрострой» прокомментировал расторжение контракта с «Северной верфью»
Участок кольцевой ветки метро от «Лесной-2» до «Ладожской-2» построят к 2034 году
Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали больше 20 тысяч человек
Из Кудрово в Петербург пустят новый маршрут автобуса
Прогноз погоды на 21 марта в Санкт-Петербурге: ясно и до плюс 5 градусов
Молодого «кладмэна» с наркотиками поймали в Красногвардейском районе Петербурга
Аварийное здание у Сенной площади продали за 138 миллионов рублей
Автомобилисты Петербурга могут остаться без летних шин
Новый литературно-музыкальный клуб откроется в Петербурге
Законодательное собрание Ленобласти торжественно отметило 25-летие
На реках Ленобласти начали взрывать лед
В мусорном баке в Невском районе обнаружили разлитую ртуть
В честь юбилея ЗакСа Ленинградской области прогремел пушечный выстрел с Петропавловской крепости
Налетчики с пистолетом украли зарплату строителей в Кудрово
У «Проспекта Ветеранов» в Петербурге до конца 2019 года появится перехватывающая парковка
Обглоданное тело мужчины нашли в подвале дома на Ленинском в Петербурге
Асфальт на севере Петербурга растаял вместе со снегом
Пять человек пострадали от взбешенного водителя маршрутки в Сестрорецке