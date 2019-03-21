2019-03-21T10:34:45+03:00
Общество

500 рублей за леща и 13 тысяч за лосося: в Росрыболовстве напомнили таксу за незаконный лов рыбы

Браконьерам, кроме крупного штрафа за каждый «хвост», грозит и тюрьма
Петр КИБЕР
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Эх хвост, чешуя, не ловил бы ничего! Каждый "хвост" может обойтись браконьерам к кругленькую сумму.Эх хвост, чешуя, не ловил бы ничего! Каждый "хвост" может обойтись браконьерам к кругленькую сумму.Фото: Сергей АНДРЕЕВ
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Весна - время, когда рыба массово идет на нерест. И вместе с ней на промысел выходят и браконьеры, которые ловят «хвосты» сетями и прочими, запрещенными в любительском рыболовстве приспособлениями. Но за это их ждет суровое наказание.

- По статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», браконьеру грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, - напоминает пресс-служба Северо-Западного управления Росрыболовства.

Но не все смогут отделаться штрафом, ведь статья предусматривает и обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы, или даже тюрьму на срок до 2 лет.

А помимо этого браконьеру придется оплатить и ущерб, нанесенный природе. В Рослыболовстве приводят таксу, по которой каждый «хвост» ценится по-своему.

Так каждый лосось атлантический (семга)/балтийский лосось обойдется в 13 675 рублей, судак в 3 305 рублей, лещь в 500, а корюшка, к примеру, всего в 55 рублей за рыбку. Самая дорогая - икра лососевых видов, за нее придется отдать 27 455 рублей.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Росрыболовства в разделе «Правила рыболовства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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