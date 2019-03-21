Летом во дворе Эрмитажа появится плоская семиметровая голова

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-21T14:48:08+03:00

Ежегодный перформанс , который устраивает музей, в этот раз украсит творение испанского художника Жауме Пленсы «Карлота»

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Летом во дворе Эрмитажа традиционно выставляют современные произведения искусства. Это своеобразный подарок от музея петербуржцам и гостям города. И каждый раз до весны сохраняется интрига, что же в этом году будет представлено петербуржцам.

- Петербуржцы смогут взглянуть на уникальную работу испанского художника Жауме Пленсы в Большом дворе Зимнего дворца. Скульптура-обманка появится там летом, - пишет «Мойка 78».

Творение, названное «Карлота», представляет собой семиметровую голову, сплюснутую по бокам почти до плоского состояния. При этом при взгляде анфас создается впечатление объемного изваяния.

До Петербурга голова работы Пленсы уже объехала полмира и, наконец, добралась до России. «Карлота» станет вторым творением художника в стране. Еще одна скульптура испанца стоит в столичном районе Москва-сити.

ИСТОЧНИК KP.RU