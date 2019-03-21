2019-03-21T15:02:17+03:00
Происшествия

Пособница терроризма в Петербурге пойдет под суд

Женщина перечисляла деньги на поддержку экстремизма
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге будут судить женщину, помогавшая террористамВ Петербурге будут судить женщину, помогавшая террористамФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которая обвиняется в содействии террористической деятельности. 40-летняя гражданка Узбекистана, по версии следствия, переводила деньги на поддержку незаконных группировок за границей. Сегодня, 21 марта, ее дело передано в суд.

- Обвиняемая жительница Северной столицы с июня 2016 года по октябрь 2017 года получала деньги от разных людей, некоторые из которых члены запрещенной международной террористической организации «Исламское государство»*. Далее эти средства она переводила со своего личного банковского счета в Турцию и Азербайджан, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Деньги шли на финансирование вышеупомянутой террористической организации. За все время женщина успела перевести более полумиллиона рублей. Арестовали обвиняемую пособницу следователи совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД Петербурга.

* Запрещенная на территории РФ организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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