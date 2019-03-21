Делегация из Финляндии прибыла в Петербург на «круглый стол»

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-21T16:53:14+03:00

Северную столицу и город Турку уже 66 лет связывают теплые и дружеские отношения

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Петербург на протяжении долгих лет находится в прекрасных и тесных отношениях с соседом – финским городом Турку. Власти городов плотно общаются и взаимодействуют по многим направлениям, таким как туризм, культура, цифровые технологии и торговля. Сегодня, 21 марта, в Мариинском дворце Петербурга председатель ЗакСа Вячеслав Макаров провел встречу с делегацией совета городских уполномоченных города Турку. Также на встрече присутствовали петербургские депутаты.

Петербург и Турку четыре года назад подписали меморандум о взаимопонимании и за это время развили прочные партнерские отношения.

- Такие визиты способствуют взаимному развитию наших государств и городов. Прежде всего, в сфере бизнеса, инноваций, в привлечении инвестиций, в вопросах модернизации городского хозяйства, - отметил Макаров.

Также во время встречи представители двух городов обсудили важность экспорта и импорта между странами. Центральной темой «круглого стола» стали вопросы развития градостроения и инноваций в этой сфере. Парламентарии двух городов уже не первый раз встречаются в таком формате, в частности, ранее они обсуждали проблемы общественного транспорта и вопросы развития коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU