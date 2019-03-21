2019-03-21T20:41:52+03:00
Общество

Петербург поздравил жителей Крыма с пятой годовщиной возвращения в состав России

В Мариинском дворце обсудили перспективы развития сотрудничества двух регионов
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге поздравили Крым с пятилетием возвращения в состав РоссииВ Петербурге поздравили Крым с пятилетием возвращения в состав РоссииФото: Александр ГЛУЗ
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18 марта жители Крыма отметили пятилетнюю годовщину со дня возвращения региона в состав Российской Федерации. С этим событием республику поздравили в Петербурге. В четверг, 21 марта, в Мариинском дворце встретились председатель ЗакСа Северной столицы Вячеслав Макаров и председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов. Политики пожали друг другу руки и обсудили насущные дела.

- Между Петербургом и Крымом давно сложились по-настоящему дружеские отношения. Мы активно помогали крымским коллегам в процессе интеграции нормативно-правовой базы республики в правовую систему России. Уверен, огромный потенциал взаимодействия позволит нашему сотрудничеству развиваться не менее интенсивно и в дальнейшем, - заявил на встрече Макаров.

Также председатель парламента Петербурга поздравил законодателей и всех жителей Крыма с пятилетней годовщиной возвращения региона в состав России.

Отметим, что в том же 2014 году, только в мае, регионы подписали межпарламентское соглашение. Сегодня на встрече парламентарии обсудили вопросы взаимодействия и перспективы дальнейшего развития сотрудничества .

ИСТОЧНИК KP.RU

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