На трассе Петродворец-Кейкино произошло очередное смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-22T14:37:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Трасса Петродворец-Кейкино, и так имеющая мрачную славу, продолжает уносить жизни. В пятницу, 22 марта в лобовом ДТП здесь сошлись старый «Мерседес» и «Волга». В каждой из машин было по два человека.

- По предварительным данным, водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу, - сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

От удара обе машины сильно разворотило. Больше всех досталось пассажиру иномарки - молодой мужчина 1998 года рождения погиб на месте. 22-летнего водителя «Мерседеса», а также людей из «Волги» пришлось доставать спасателям. Сотрудники МЧС срезали крышу обеим машинам. Лишь после этого все трое раненых были отправлены в Ломоносовскую районную больницу. Состояние пострадавших тяжелое.

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, которые установят все обстоятельства трагедии и виновников гибели молодого парня.

ИСТОЧНИК KP.RU