2019-03-22T21:42:08+03:00
Происшествия

За разбитое яйцо о голову девушки петербуржец отправится в тюрьму

Опасный рецидив привел к отбытию наказания в условиях изоляции
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец осужден на 2,5 года за разбитое яйцоПетербуржец осужден на 2,5 года за разбитое яйцоФото: Артем КИЛЬКИН
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Месть на месть. Кровь за кровь. Обидчивый житель Петербурга отправится в тюрьму за избиение своей знакомой, с которой у него некогда были очень близкие отношения. В ходе конфликта мужчина успел не просто побить женщину, но и разбить ей о голову сырое яйцо.

- Находясь в квартире у знакомой, подсудимый начал ее избивать руками по голове. А в довершении ко всему разбил ей сырое яйцо о голову, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

После мужчина отобрал у несчастной мобильный телефон за пять тысяч рублей и скрылся. Отмечается, что между подсудимым и его знакомой были близкие отношения. Однако в какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого она, с его слов, разбила принадлежащий мужчине мобильный телефон.

На следующий день после истории с яйцом, мужчина вернулся к девушке уже в сопровождении своей жены. Между присутствующими возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес телесные повреждения потерпевшей и забрал ее мобильный телефон. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.

Суд принял решение о том, что мужчина все же виновен. И назначил ему 2,5 года наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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