«ЛенДок» бесплатно покажет архивное кино

СЕГОДНЯ 10:11 2019-03-24T10:11:14+03:00

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Познакомить зрителей с коллекцией одного из крупнейших киноархивов в мире решили в «ЛенДоке». Совместно с Госфильмофонд России студия проводит XXII фестиваль «Белые Столбы». В течение недели – с 24 по 31 марта – петербуржцы и гости города смогут бесплатно увидеть уникальные архивные киноленты.

- В рамках открытия Эха фестиваля будет представлена новая реставрация шедевра немого кино «Обломок империи» режиссера Фридриха Эрмлера, - сообщают организаторы. - Работа над восстановлением ленты длилась более семи лет и стала одним из важнейших международных проектов Госфильмофонда России. Фильм будет демонстрироваться в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области.

Картину «Обломок империи» покажут 24 марта. Начало в 19.00. В четверг, 28 марта, зрители увидят фильм Николая Досталя «Облако-рай», который считается одной из главных кинолент эпохи «перестройки».

Подробнее узнать о расписании можно на сайте студии «ЛенДок». Там же можно зарегистрироваться на показы.

ИСТОЧНИК KP.RU