2019-03-25T07:51:30+03:00
Общество

Боевые самолеты начнут бомбить лед в Петербурге и Ленобласти

Военная авиация поможет справиться с ледовыми заторам и на реках
Лилия КОЗЛОВА
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Военные самолеты и вертолеты приготовились бомбить лед в Петербурге и ЛенобластиВоенные самолеты и вертолеты приготовились бомбить лед в Петербурге и ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН
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В воскресение, 24 марта, на Неве тронулся лед. По оценкам спасателей, за зиму 2019 года на реках и каналах Петербурга и Ленобласти образовалось столько льда, что сейчас при половодье он может сыграть против горожан. Заторы льда могут угрожать гидротехническим сооружением и как следствие – разливы рек. Для того, чтобы этого не произошло, военные летчики армии ВВС и ПВО Западного военного округа привели в готовность самолеты, чтобы бороться с ледовыми заторами.

- Боевые самолеты и вертолеты ЗВО приведены в готовность для борьбы с ледовыми заторами на реках в ходе вскрыться рек в 26 регионах северо-запада страны, - сообщили в ЗВО.

В частности, бомбить лед будут экипажи многоцелевых самолетов Су-35С, Су-34, вертолетов Ми-8 «Терминатор». На данный момент вся авиация находится в двухчасовой готовности к вылету для уничтожения льда. Для этого будут использоваться авиационные бомбы минимального калибра.

На данный момент мониторингом паводков круглосуточно занимаются мобильные наблюдательные группы, куда входят военные инженеры, беспилотники «Орлан-10» и «Элерон», а также военные вертолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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