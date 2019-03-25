Новый иск к соцсети «ВКонтакте» подан за разглашение личных данных

СЕГОДНЯ 19:49 2019-03-25T19:49:22+03:00

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Социальная сеть «ВКонтакте» опять попала в поле зрения журналистов. На крупнейшую в России социальную интернет-площадку снова подали в суд. И на этот раз за разглашение личных данных. Истцами стали четверо жителей Республики Татарстан.

- Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Андрея Бояршинова, Эльвиры Дмитриевой, Алексея Боярова и Михаила Тихонова к обществу с ограниченной ответственностью «ВКонтакте» о взыскании компенсации за причиненный моральный вред, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Недовольные граждане требуют у соцсети 100 тысяч рублей компенсации за предоставление их личных данных Центру по противодействию экстремизму МВД Татарстана.

Учитывая, что штаб-квартира «ВКонтакте» находится в городе на Неве, то и рассмотрение дела будет происходить здесь. Если, конечно, будет. Пока оно к производству не принято.

Напомним, что в 2018 году соцсеть уже получала иск по той же причине, однако тогда суд отказал истцу в требованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU