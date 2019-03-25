За три года на новые велодорожки в Петербурге потратят 750 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 20:47 2019-03-25T20:47:39+03:00

В Петербурге потратят 750 миллионов рублей на велодорожки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Протяженность выделенных путей для двухколесного транспорта за это время увеличится вдвое

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Любители двухколесного транспорта из Северной столицы могут праздновать. В ближайшие три года в Петербурге будет построено столько же велодорожек, сколько существует на данный момент. Но обойдется благоустройство недешево - в 750 миллионов рублей.

- До 2021 года, общую протяженность велосипедной инфраструктуры планируется увеличить в два раза - до 237 километров, - пишет ТАСС со ссылкой на главу «Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга».

По словам чиновника, в бюджете города за проектирование и создание веломаршрутов запланировано по 250 миллионов рублей в год. В 2019-м около 30 миллионов потратят на проектирование и 183 миллиона - на строительство восьми велодорожек протяженностью 31 километр.

В 2020-м построят 10 маршрутов протяженностью почти 40 километров, а в 2021-м - пять маршрутов длиной в 41,2 километра.

В настоящее время в Петербурге 27 маршрутов для велосипедов общей длиной в 106 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU