2019-03-26T09:58:10+03:00
Звезды

«Профессия для настоящих мужчин»: Пореченков показал съемки нового фильма

Петербургский актер противостоял метели в тулупе и меховой шапке [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пореченков показал тяжелые условия на съемочной площадкеПореченков показал тяжелые условия на съемочной площадкеФото: Олег ЗОЛОТО
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Известный актер сериалов и кино из Петербурга Михаил Пореченков показал своим поклонникам условия, в которых ему приходится сниматься в новой картине. Артист опубликовал в своем Instagram фото и видео со съемочной площадке. Судя по виду Пореченкова, в Кировске далеко не весенняя погода. После такого мрачный Петербург покажется сказкой.

- Вот в таких экстремальных условиях работают артисты. Только скажите потом, что эта профессия не для настоящих мужчин, - кричит сквозь завывающую метель Пореченков.

На видео актер отходит от полицейского «бобика», который, по всей видимости, охраняет территорию съемок. Пореченков полностью укутан в тулуп и меховую шапку. Вокруг сильно метет снег и из-за ветра почти не слышно голосов людей вокруг.

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Хибины, Кировск, весна, работаем в кино!:)
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Также артист опубликовал фотографию, на которой он укутался от холода. Куртка застегнута на все замки, шапка и два капюшона на голове, на глазах очки и только кусочек носа чуть-чуть выглядывает из этого «кокона».

О каких именно съемках идет речь, не уточняется. Известно только, что в текущем году с Пореченковым должны выйти два новых сезона сериалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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