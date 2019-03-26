2019-03-26T13:30:46+03:00
Общество

В Петербурге прошел утиный митинг против луж

Резиновые желтые уточки «возмущаются» отсутствием грамотных водостоков
Лилия КОЗЛОВА
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Утиный митинг против лужУтиный митинг против лужФото: СОЦСЕТИ
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На смену снежной зиме в Петербург пришла весна. Температура поползла вверх и сугробы начали активно таять. Однако улицы города чище не стали. По дорогам, тротуарам и тропинкам разлились огромные лужи, которые с трудом перепрыгивают подростки, а пожилым петербуржцам и вовсе не пройти. В связи с этим сильно «возмутились» резиновые уточки, которые устроили настоящий митинг.

- Эта лужа такая большая, я могу здесь жить! Новая обувь? Плыви ко мне, - кричат надписи с маленьких плакатов резиновых игрушек.

Как пояснили организаторы митинга «Молодежное Яблоко», причинами для акции стали отсутствие грамотных водоотводов, загрязненные водостоки и неправильно установленные ливнёвки оборачиваются появлением новых «морей» и «океанов». Каждый год весной в Петербурге появляются глубокие и широкие лужи, которые жители города вынуждены перепрыгивать или преодолевать «вплавь».

Однако сам утиный митинг особого эффекта не произвел. Для закрепления результата активисты направили жалобу на портал «Наш Санкт-Петербург» в надежде, что после этого проблема решится оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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