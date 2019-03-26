В Петербурге прошел утиный митинг против луж
На смену снежной зиме в Петербург пришла весна. Температура поползла вверх и сугробы начали активно таять. Однако улицы города чище не стали. По дорогам, тротуарам и тропинкам разлились огромные лужи, которые с трудом перепрыгивают подростки, а пожилым петербуржцам и вовсе не пройти. В связи с этим сильно «возмутились» резиновые уточки, которые устроили настоящий митинг.
- Эта лужа такая большая, я могу здесь жить! Новая обувь? Плыви ко мне, - кричат надписи с маленьких плакатов резиновых игрушек.
Как пояснили организаторы митинга «Молодежное Яблоко», причинами для акции стали отсутствие грамотных водоотводов, загрязненные водостоки и неправильно установленные ливнёвки оборачиваются появлением новых «морей» и «океанов». Каждый год весной в Петербурге появляются глубокие и широкие лужи, которые жители города вынуждены перепрыгивать или преодолевать «вплавь».
Однако сам утиный митинг особого эффекта не произвел. Для закрепления результата активисты направили жалобу на портал «Наш Санкт-Петербург» в надежде, что после этого проблема решится оперативно.
ИСТОЧНИК KP.RU