2019-03-26T15:40:51+03:00
Происшествия

Следователи проверят стоматологию на Новочеркасском проспекте, где пострадали три пациента

Ранее о серьезном вреде здоровью один из петербуржцев рассказал в соцсетях
Петр КИБЕР
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Следственный комитет проверяет стоматологию, где пострадали три пациента.Следственный комитет проверяет стоматологию, где пострадали три пациента.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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До сих пор поход к стоматологу многими, даже взрослыми людьми, воспринимается как нечто ужасное. Страх перед человеком, сверлящим тебе зубы, наполняет душу необъяснимым страхом. И инциденты, которые происходят по вине врачей, только усиливают фобию.

- Следственными органами Следкома России по Санкт-Петербургу проводится сведений об оказании стоматологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего пострадали 3 человека, - сообщает пресс-служба ведомства.

Реакцию следователей вызвали сообщения в СМИ и соцсетях, где свою печальную историю поведал один из бывших пациентов клиники, расположенной на Новочеркасском проспекте.

По словам молодого мужчины, после лечения кариеса и удаления одного зуба, у него начались осложнения. В горле начался гнойный процесс, едва не приведший к заражению крови. Петербуржца едва успели спасти в отделении челюстно-лицевой хирургии одной из городских больниц, сделав срочную операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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