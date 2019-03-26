Следователи проверят стоматологию на Новочеркасском проспекте, где пострадали три пациента
До сих пор поход к стоматологу многими, даже взрослыми людьми, воспринимается как нечто ужасное. Страх перед человеком, сверлящим тебе зубы, наполняет душу необъяснимым страхом. И инциденты, которые происходят по вине врачей, только усиливают фобию.
- Следственными органами Следкома России по Санкт-Петербургу проводится сведений об оказании стоматологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего пострадали 3 человека, - сообщает пресс-служба ведомства.
Реакцию следователей вызвали сообщения в СМИ и соцсетях, где свою печальную историю поведал один из бывших пациентов клиники, расположенной на Новочеркасском проспекте.
По словам молодого мужчины, после лечения кариеса и удаления одного зуба, у него начались осложнения. В горле начался гнойный процесс, едва не приведший к заражению крови. Петербуржца едва успели спасти в отделении челюстно-лицевой хирургии одной из городских больниц, сделав срочную операцию.
ИСТОЧНИК KP.RU