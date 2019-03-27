Марокканцы, пытавшиеся прорваться в Эстонию по ж/д путям, напали на пограничников с ножом

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-27T14:29:32+03:00

По шпалам, опять по шпалам... Двое марокканцев пытались прорваться в Эстонию по ж/д путям. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

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Очередную попытку прорваться в Европу через территорию России пресекли сотрудники погранслужбы ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Чтобы остановить двух молодых марокканцев, пытавшихся добежать до Эстонии по рельсам, пришлось доставать оружие.

- В 6:00 25 марта была пресечена попытка незаконного пересечения границы двумя иностранными гражданами, - сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Но просто так сдаваться в руки пограничников нарушители не собирались. После того, как их заметили, один из мужчин остановился, а второй решил отстаивать свою свободу с ножом в руке. Он бросился на пограничников, но сдался, как только те достали оружие.

Теперь вместо простой высылки из страны, чем могли отделаться молодые марокканцы (28 и 30 лет), им грозит реальное тюремное заключение. Уголовные дела возбуждены по статьям «незаконное пересечение государственной границы России» и «применение насилия в отношении представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU