Завод «Форд» в Ленобласти будет закрыт, сотрудники - уволены

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-27T16:23:49+03:00

"Форд" не просто закрывает заводы, он почти полностью уходит из России. Останутся только коммерческие автомобили. Фото: "Форд-Соллерс" "ВКонтакте"

Изменить размер текста: A A

Автомобильный завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области будет закрыт. Решение окончательное и пересмотру не подлежит. Сегодня о решении руководства совместного американо-российского предприятия «Форд-Соллерс» было объявлено сотрудникам завода.

- Да, я только что с собрания. Нас закрывают и завод в Набережных Челнах тоже. Там производство остановится в апреле, а мы доработаем до конца июня и все, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» представитель первичной профсоюзной организации работников «Форд» Михаил Сергеев.

Сейчас речь уже не идет о сохранении производства. Переговоры между руководством «Форд-Соллерс» и профсоюзом идут только об условиях увольнения. А сократят всех - около тысячи человек. Работать останутся единицы - архивисты и технический персонал, которые будут поддерживать законсервированное производство в нормальном состоянии.

Что далее станет с заводом - вопрос открытый, а куда идти работать людям - будут решать на встрече с руководством Ленобласти 5 апреля.

Завод во Всеволожске был построен в 2002 году. На пике производства на нем трудилось около 2,2 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU