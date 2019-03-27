2019-03-27T16:23:49+03:00
Общество

Завод «Форд» в Ленобласти будет закрыт, сотрудники - уволены

Печальные новости «Комсомолке» подтвердили в местном профсоюзе
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
"Форд" не просто закрывает заводы, он почти полностью уходит из России. Останутся только коммерческие автомобили. Фото: "Форд-Соллерс" "ВКонтакте""Форд" не просто закрывает заводы, он почти полностью уходит из России. Останутся только коммерческие автомобили. Фото: "Форд-Соллерс" "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Автомобильный завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области будет закрыт. Решение окончательное и пересмотру не подлежит. Сегодня о решении руководства совместного американо-российского предприятия «Форд-Соллерс» было объявлено сотрудникам завода.

- Да, я только что с собрания. Нас закрывают и завод в Набережных Челнах тоже. Там производство остановится в апреле, а мы доработаем до конца июня и все, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» представитель первичной профсоюзной организации работников «Форд» Михаил Сергеев.

Сейчас речь уже не идет о сохранении производства. Переговоры между руководством «Форд-Соллерс» и профсоюзом идут только об условиях увольнения. А сократят всех - около тысячи человек. Работать останутся единицы - архивисты и технический персонал, которые будут поддерживать законсервированное производство в нормальном состоянии.

Что далее станет с заводом - вопрос открытый, а куда идти работать людям - будут решать на встрече с руководством Ленобласти 5 апреля.

Завод во Всеволожске был построен в 2002 году. На пике производства на нем трудилось около 2,2 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербург получит допсредства на развитие социальной сферы
Петербургу не хватает 11 станций скорой помощи
Мошеннику, который за 1,5 миллиона долларов предлагал устроить нужного человека гендиректором госкомпании, дали два года условно
Петербургские антимонопольщики завели дело в отношении Балтийской таможни
Министр иностранных дел Дании приедет на Арктический форум в Петербург
Марокканцы, пытавшиеся прорваться в Эстонию по ж/д путям, напали на пограничников с ножом
В Петербурге растет количество детей, но рождаемость снижается
Два офицера полиции в Петербурге попались на крупной взятке
Мошенницу Бонд выпустили из тюрьмы для воспитания сына
ЖК «Новое Янино» в Ленобласти осталось без света, отопления и воды
В лесу под Кингисеппом замерзает выброшенный варан
Трасса «Кола» Ленобласти полностью перекрыта из-за смертельного ДТП
Скользкие улицы: За вторник в Петербурге произошло около 500 ДТП
Петербург назван городом с лучшими театрами в России
МЧС спасли 105 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе
Трое мужчин жестоко избили собутыльницу в Невском районе Петербурга
Погода на 27 марта в Петербурге: Мороз и солнце
В петербургском Доме молодежи пройдет «Джедайский турнир по дебатам»
«Зенит»: Далер Кузяев выбыл из строя на 6-8 недель
30 марта Петербург в честь акции «Час Земли» погрузится во тьму