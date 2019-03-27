2019-03-27T19:20:19+03:00
Общество

«Большая Охта» подписала договор о сотрудничестве с ДНР

Стороны будут укреплять патриотическое воспитание молодежи и вести пропаганду здорового образа жизни
Петр КИБЕР
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Донецкая народная республика и МО "Большая Охта" будут вместе воспитывать молодежь и пропагандировать здоровый образ жизни. Фото: Пресс-служба МО "Большая Охта".Донецкая народная республика и МО "Большая Охта" будут вместе воспитывать молодежь и пропагандировать здоровый образ жизни. Фото: Пресс-служба МО "Большая Охта".
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Не так давно с визитом в Петербурге была официальная делегация из Донецкой народной республики. Но чиновники ДНР приехали не в Смольный, а в небольшое муниципальное образование на Ржевке. Там было подписано соглашение о сотрудничестве.

- Целью документа является расширенное сотрудничество и укрепление разносторонних связей в сфере патриотического воспитания, молодежной политики, а также развития культурного, информационного, организационно-методического и иного взаимодействия пропаганды здорового образа жизни, - сообщает пресс-служба МО «Большая Охта».

Со стороны ДНР соглашение подписал глава Министерства молодежи, спорта и туризма Александр Громаков, а от охтинцев - руководитель местной администрации Анастасия Фрегатова.

Стороны договорились проводить совместные форумы, семинары и прочие мероприятия, а глава делегации из ДНР пригласил петербуржцев приехать в республику на «Забег героев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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