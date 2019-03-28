2019-03-28T18:33:58+03:00
Общество

Жители улицы Савушкина вновь выступили против строительства «Астаны»

Деловой центр в честь столицы Казахстана (уже переименованной), должен появиться в районе дома 112 в зеленом сквере
Петр КИБЕР
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Вот этот небольшой клочок зелени и хотят спасти активисты. Фото: vk.com/sav112Вот этот небольшой клочок зелени и хотят спасти активисты. Фото: vk.com/sav112
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Жители Приморского района направили обращение к руководству Санкт-Петербурга. В нем активисты просят спасти сквер на улице Савушкина, где, в районе дома номер 112, должен появиться деловой центр «Астана». Поводом для письма в адрес врио губернатора стало переименование столицы Казахстана.

- 20 марта 2019 года столица Казахстана официально переименована из Астаны в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Таким образом, строительство торгово-делового комплекса «Астана» в Санкт-Петербурге по сути является увековечиванием памяти о старом названии и отрицанием решений, принятых высшими органами власти этой страны, - пишут градозащитники в обращении, опубликованном в соцсетях.

Впрочем, это лишь повод напомнить властям города о проблеме. Местные жители уверены, что под видом строительства делового центра, о котором Петербург и Казахстан договорились в 2013 году, инвестор сделает комплекс с апартаментами. Этим не только будет уничтожена зеленая зона микрорайона, но и нарушено назначение территории, которую уже распланировали под благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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