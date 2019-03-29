Ленинградский зоопарк объявил конкурс ко Дню смеха

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-29T09:11:35+03:00

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1 апреля во всем мире отмечается День смеха или День дурака. В преддверии этого необычного затейливого праздника Ленинградский зоопарк объявил конкурс. Победитель не только запомнится жителям города как хозяин самого забавного животного, но еще получит билеты в зоопарк, где сможет посмотреть и пообщаться с его обитателями, а также сделать много новых милых и смешных фотографий.

- Ваша собака любит улыбаться? А кот спит в самых нелепых позах? Бывает, животные вытворяют что-то настолько смешное, что рука сама тянется к телефону, чтобы запечатлеть этот момент и поделиться с друзьями, - считают в Ленинградском зоопарке.

Действительно, порой домашние любимцы застывают в самых необычных позах, корчат рожи или делают что-то такое, от чего просто невозможно сдерживать смех. А порой забавные сцены можно наблюдать на улице с птицами, белками, енотами или какими-нибудь еще животными.

Конкурс проводится в социальной сети Instagram, где и надо опубликовать фото. Подробные условия можно прочитать на странице Ленинградского зоопарка. 1 апреля его сотрудники выберут двух победителей: фотографию, набравшую наибольшее количество «лайков», а также фото, над которым сами работники зоопарка будут смеяться больше всего. Дерзайте. Ведь смех продлевает жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU