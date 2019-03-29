2019-03-29T20:05:07+03:00
Общество

Джоанна Стингрей представила в Петербурге книгу про Цоя, Гребенщикова и русский рок

Произведение под названием «Стингрей в стране чудес» повествует о середине 80-х годов, когда американская актриса жила в Ленинграде
Петр КИБЕР
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Джоанна Стингрей написала книгу о русском роке.Джоанна Стингрей написала книгу о русском роке.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Легендарный Ленинградский рок-клуб, Виктор Цой, Борис Гребенщиков, много музыки и «ветер перемен» - вот о чем рассказывает книга американской певицы и актрисы Джоанны Стингрей, в середине 80-х годов прошлого века жившей в СССР.

- Я впервые приехала в Россию в 1984 году и познакомилась с Гребенщиковым. А он познакомил меня со всеми ребятами из рок-клуба , - вспоминает сама актриса.

За три года американка стала своей в среде советских и ленинградских рок-музыкантов. Она дружила с Виктором Цоем, Майком Науменко и многими другими музыкантами. С ее помощью песни «Аквариума», «Алисы», «Кино» и «Странных игр» были изданы в США и Канаде в одном альбоме Red Wave («Красная волна»).

Потом Джоанна вернулась в США, но ее постоянно спрашивали о тех временах, поэтому она и решилась написать книгу. Первый том трилогии, который расскажет об истории русского рока, получил название «Стингрей в стране чудес». Работа над второй книгой уже начата, а третья выйдет позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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