2019-03-29T21:15:36+03:00
Общество

Жителям Кудрово пообещали новые пути выезда из района

Дорожную проблему города-спутника Петербурга обсуждали на заседании правительства Ленобласти
Петр КИБЕР
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"Бутылочное горлышко" - самый известный въезд в Кудрово и выезд из него на границе с Петербургом."Бутылочное горлышко" - самый известный въезд в Кудрово и выезд из него на границе с Петербургом.Фото: СОЦСЕТИ
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Нет такого жителя Кудрово, который бы радовался дорожным пробкам, ежедневно возникающим по утрам на выезде из города и на въезде, но уже по вечерам. 90 процентов кудровчан работают в Петербурге, до которого рукой подать, но тратят на дорогу часы. Сегодня проблему обсуждали в правительстве Ленобласти.

- Обсуждаем варианты нормализации транспортной ситуации Кудрово. Решения есть как первоочередные, так и стратегические, - написал в своем «Инстаграме» губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

В частности, к декабрю будет сделан проект продления Центральной улицы в Южном Кудрово до Народной улицы. Само строительство начнется уже в 2020-м.

Также спроектируют и построят развязку у «Меги-Дыбенко» и расширят - в нынешнем году - Кудровский проезд, чтобы пустить по нему транспорт на проспект Большевиков.

По словам чиновника, варианты есть как недорогие - на ближайшую перспективу, так и более затратные, но долгие. Причем к финансированию в формате 50 на 50 хотят подключить и Петербург, ведь жители Ленобласти платят подоходный налог по месту работы. Только с них Северная столица получила 14 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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