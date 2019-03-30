Массовое ДТП на Невском проспекте в Петербурге: один человек погиб

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-30T09:52:16+03:00

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Утром 30 марта 2019 года в самом центре Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Около 7.00 на Невском проспекте мужчина, управляя «Хендай Генезис» на перекрестке с Литейным врезался в «ГАЗель». От сильнейшего удара иномарку выбросило на встречку, где она лоб в лоб столкнулась с автомобилем «Фольксваген», а потом еще и вылетел на тротуар, сбив пешехода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700212" frameborder="0"></iframe> ДТП в Санкт-Петербурге на пересечении Невского и Литейного.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП на Невском проспекте утром 30 марта погиб один человек, четверо отправлены в больницы.

- В ДТП погиб водитель «Фольксваген», - добавили в Госавтоинспекции. - Пешеход остался жив, также с травмами различной сложности с места аварии госпитализированы водитель «Хендай» и два пассажира «Фольксваген».

Полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU