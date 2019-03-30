Массовое ДТП на Невском проспекте в Петербурге: один человек погиб
Утром 30 марта 2019 года в самом центре Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Около 7.00 на Невском проспекте мужчина, управляя «Хендай Генезис» на перекрестке с Литейным врезался в «ГАЗель». От сильнейшего удара иномарку выбросило на встречку, где она лоб в лоб столкнулась с автомобилем «Фольксваген», а потом еще и вылетел на тротуар, сбив пешехода.
ДТП в Санкт-Петербурге на пересечении Невского и Литейного.
По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП на Невском проспекте утром 30 марта погиб один человек, четверо отправлены в больницы.
- В ДТП погиб водитель «Фольксваген», - добавили в Госавтоинспекции. - Пешеход остался жив, также с травмами различной сложности с места аварии госпитализированы водитель «Хендай» и два пассажира «Фольксваген».
Полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU