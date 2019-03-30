По факту ДТП с участием Genesis G70 на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Невском проспекте утром 30 марта 2019 года. В течение двух часов с момента аварии следователям ГУ МВД удалось выяснить обстоятельства произошедшего и завести дело по статье Нарушение правил дорожного движения.
Момент столкновения Genesis G70 и Volkswagen Polo на Невском проспекте.Видео из группы vk.com/spb_today
- В результате ДТП на Невском погиб человек - водитель Volkswagen Polo, в который влетел Genesis G70, - напомнили в полиции. - Проводится проверка.
Как уже писал сайт KP.RU, около 7 утра Genesis G70 мчался на огромной скорости на красный сигнал светофора. Объезжая стоящие автомобили, иномарка влетела в Polo, а дальше - на тротуар. В итоге пострадали четыре человека, в том числе прохожий. Сам водитель Genesis G70 госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU