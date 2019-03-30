Митянина: Состояние пострадавших в ДТП на Невском стабильно тяжелое

СЕГОДНЯ 20:23 2019-03-30T20:27:20+03:00

Пострадавшие в ДТП на Невском находятся в тяжелом состоянии. Фото: vk.com/spb_today

За жизнь четверых людей борются медики Мариинской больницы и военно-медицинской академии

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила о состоянии пострадавших в ДТП на Невском проспекте 30 марта 2019 года. Врачи прогнозов не дают, так как все поступившие в больницы до сих пор "стабильно тяжелые".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700224" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения Genesis G70 и Volkswagen Polo на Невском проспекте.Видео из группы vk.com/spb_today

- В результате ДТП, произошедшем на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге, госпитализированы 4 пострадавших, - написала у себя в Твиттере Митянина. - В Военно-медицинской академии находятся двое, в Мариинской больнице еще двое.

Анна Митянина on Twitter

Напомним, трагедия на Невском произошла в 7 утра 30 марта 2019 года. Водитель, управляя автомобилем Genesis G70. гнал на красный и, объезжая ожидающие разрешающего сигнала светофора машины, протаранил Volkswagen в Polo, который занесло на тротуар. Водитель Polo погиб на месте. Позже по факту ДТП на пересечении Невского и Литейного проспектов было возбуждено уголовное дело по статье Нарушение правил дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU