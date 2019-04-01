Бывший тренер «Зенита» Герман Зонин и его жена отметили 70-летие семейной жизни

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-01T11:57:33+03:00

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Продолжительность жизни растет, но, несмотря на это, далеко не каждый человек сможет отметить свой 70-летний юбилей. А уж 70 лет со дня свадьбы - это вообще подвиг. Именно такую дату отметили бывший тренер «Зенита» Герман Зонин и его супруга.

- Герман Семенович и Нина Максимовна зарегистрировали брак 11 марта 1949 года в городе Казани. В том же году переехали в Ленинград, - сообщает пресс-служба Смольного.

По словам самих юбиляров, они познакомились на одной из встреч спорткомитета. А после этого уже не расставались. И, в отличие от нынешних времен, никакой пышной свадьбы с десятками гостей и рестораном у них не было. Просто зашли в ЗАГС и расписались.

Может быть в этом и секрет семейного счастья, а также в умении находить общий язык, прощать и верить друг другу. А долголетие семье Зониных дарит физкультура - каждое утро супруги начинают с зарядки. По случаю 70-летия семейной жизни администрация Приморского района выписала юбилярам «премию» в 70 тысяч рублей.

С 1973 по 1977 годы Герман Зонин тренировал ленинградский «Зенит», а позднее работал в институте имени Лесгафта.

ИСТОЧНИК KP.RU