2019-04-01T11:57:33+03:00
Общество

Бывший тренер «Зенита» Герман Зонин и его жена отметили 70-летие семейной жизни

По случаю юбилея свадьбы пару поздравили денежной выплатой в 70 тысяч рублей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Герман Семенович и Нина Максимовна Зонины поженились в 1949 году. Фото: Пресс-служба администрации СПбГерман Семенович и Нина Максимовна Зонины поженились в 1949 году. Фото: Пресс-служба администрации СПб
Изменить размер текста:

Продолжительность жизни растет, но, несмотря на это, далеко не каждый человек сможет отметить свой 70-летний юбилей. А уж 70 лет со дня свадьбы - это вообще подвиг. Именно такую дату отметили бывший тренер «Зенита» Герман Зонин и его супруга.

- Герман Семенович и Нина Максимовна зарегистрировали брак 11 марта 1949 года в городе Казани. В том же году переехали в Ленинград, - сообщает пресс-служба Смольного.

По словам самих юбиляров, они познакомились на одной из встреч спорткомитета. А после этого уже не расставались. И, в отличие от нынешних времен, никакой пышной свадьбы с десятками гостей и рестораном у них не было. Просто зашли в ЗАГС и расписались.

Может быть в этом и секрет семейного счастья, а также в умении находить общий язык, прощать и верить друг другу. А долголетие семье Зониных дарит физкультура - каждое утро супруги начинают с зарядки. По случаю 70-летия семейной жизни администрация Приморского района выписала юбилярам «премию» в 70 тысяч рублей.

С 1973 по 1977 годы Герман Зонин тренировал ленинградский «Зенит», а позднее работал в институте имени Лесгафта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ледовый дворец примет игры чемпионата мира по хоккею 2023 года
Петербуржцу, изуродовавшему мужчину «розочкой», грозит 10 лет тюрьмы
Смольный объявил конкурс на проектирование участка метро от «Комендантского» до «Шуваловского проспекта»
На Неве пытаются спасти рыбака, который этого не хочет
«Форд» потянул на дно: Продажи новых авто в Петербурге ушли в минус впервые за два года
«РЖД» оштрафовали на 200 тысяч рублей за снос исторического здания
Жители поселка Понтонный жалуются на воду с фекалиями
За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 679 ДТП
Из-за гололеда и окончания каникул Петербург встал в пробках
Полицейским-вымогателям дали по 4,5 года тюрьмы за подброшенные наркотики
В Мурино разбойник с осколком стекла ограбил двоих за один вечер
С 1 апреля на месяц закрывается движение по участку набережной реки Карповки
На проспекте Культуры водитель «Порше» сбил перебегавшего дорогу ребенка
С 1 апреля на просушку на месяц закрываются Летний и Михайловский сады
На Среднеохтинском проспекте из-за прорыва трубы появился «малый Петергоф»
Нобоа рассказал, какие слова Семака «завели» «Зенит»
Хорошая шутка, но больше не надо: утро 1 апреля «порадовало» петербуржцев заморозками