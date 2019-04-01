Жители поселка Понтонный жалуются на воду с фекалиями
Пять лет жители поселка Понтонный, что в Приозерском районе Ленинградской области жалуются местным властям на воду, в которой, по их мнению, присутствуют фекалии. Но поскольку чиновники не спешат вмешиваться в ситуацию, люди обратились за помощью к общественникам.
- Нечистоты не первый год сливают в ручей из коллектора. Очистных сооружений в Понтонном нет. Ручей впадает в реку Вуоксу, откуда к нам воду с фекалиями закачивают в квартиры. Мы вынуждены пользоваться колодцами, - приводит слова местной жительницы сайт организации «Гражданский патруль».
Так как простых обитателей Понтонного власти внимания не обращали, с заявлением в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор пошли общественники. По итогам проверки будет ясно, причудились местным жителям фекалии в водопроводной воде или нет.
А пока людям так и придется черпать воду ведром из колодца. В 21 веке.
ИСТОЧНИК KP.RU