2019-04-01T13:18:53+03:00
Общество

Жители поселка Понтонный жалуются на воду с фекалиями

По словам людей, нечистоты сливают прямо в ручей, который впадает в Вуоксу, а из нее идет наполнение местного водопровода
Петр КИБЕР
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Все нечистоты поселка Понтонный сливают в этот ручей. А он дальше впадает в Вуоксу.Все нечистоты поселка Понтонный сливают в этот ручей. А он дальше впадает в Вуоксу.
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Пять лет жители поселка Понтонный, что в Приозерском районе Ленинградской области жалуются местным властям на воду, в которой, по их мнению, присутствуют фекалии. Но поскольку чиновники не спешат вмешиваться в ситуацию, люди обратились за помощью к общественникам.

- Нечистоты не первый год сливают в ручей из коллектора. Очистных сооружений в Понтонном нет. Ручей впадает в реку Вуоксу, откуда к нам воду с фекалиями закачивают в квартиры. Мы вынуждены пользоваться колодцами, - приводит слова местной жительницы сайт организации «Гражданский патруль».

Так как простых обитателей Понтонного власти внимания не обращали, с заявлением в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор пошли общественники. По итогам проверки будет ясно, причудились местным жителям фекалии в водопроводной воде или нет.

А пока людям так и придется черпать воду ведром из колодца. В 21 веке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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