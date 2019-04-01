Ледовый дворец примет игры чемпионата мира по хоккею 2023 года

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-01T15:25:51+03:00

Арена станет второй, а первой должен быть дворец СКА на месте СКК

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Уже через четыре года Петербург вновь примет чемпионат мира. Но не по футболу, а по хоккею. Для того, чтобы оценить, как город готов к проведению крупного спортивного мероприятия, в Северную столицу приезжала делегация из Международной федерации хоккея (ИИХФ).

- В ходе совещания с руководством Петербурга были обсуждены вопросы проекта бюджета чемпионата мира-2023, транспортной логистики, обеспечения размещения команд и официальных лиц ИИХФ, -сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Членов делегации познакомили с проектом строительства новой хоккейной арены на 21 тысячу мест, которая должна появиться на месте СКК «Петербургский». Эта площадка станет основной для игр ЧМ-2023. А второй назван Ледовый дворец на проспекте Большевиков.

Он полностью отвечает новым требованиям ИИХФ кроме отсутствия тренировочной площадки. Но ей станет «Хоккейный город СКА», расположенный рядом.

Напомним, что в 2000 году Петербург уже принимал хоккейный чемпионат мира. Тогда команды играли в Ледовом дворце и в спорткомплексе «Юбилейный».

ИСТОЧНИК KP.RU