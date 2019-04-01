Ледовый дворец примет игры чемпионата мира по хоккею 2023 года
Уже через четыре года Петербург вновь примет чемпионат мира. Но не по футболу, а по хоккею. Для того, чтобы оценить, как город готов к проведению крупного спортивного мероприятия, в Северную столицу приезжала делегация из Международной федерации хоккея (ИИХФ).
- В ходе совещания с руководством Петербурга были обсуждены вопросы проекта бюджета чемпионата мира-2023, транспортной логистики, обеспечения размещения команд и официальных лиц ИИХФ, -сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Членов делегации познакомили с проектом строительства новой хоккейной арены на 21 тысячу мест, которая должна появиться на месте СКК «Петербургский». Эта площадка станет основной для игр ЧМ-2023. А второй назван Ледовый дворец на проспекте Большевиков.
Он полностью отвечает новым требованиям ИИХФ кроме отсутствия тренировочной площадки. Но ей станет «Хоккейный город СКА», расположенный рядом.
Напомним, что в 2000 году Петербург уже принимал хоккейный чемпионат мира. Тогда команды играли в Ледовом дворце и в спорткомплексе «Юбилейный».
ИСТОЧНИК KP.RU