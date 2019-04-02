Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 2 апреля: Солнечно и тепло

СЕГОДНЯ 07:50 2019-04-02T07:52:15+03:00

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Солнце - именно за его отсутствие часто ругают Петербург. Мрачный, серый город. Особенно осенью и весной, когда снег то появляется, то тает. Но на дворе уже апрель и с каждым днем все теплее и теплее. А иногда природа дарит горожанам то, чего им так не хватало - ясные и солнечные дни.

- 2 апреля в Санкт-Петербурге ожидается сухая и ясная погода. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем +6...+8 градусов. Атмосферное давление меняться не будет, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Впрочем, несмотря на яркое солнце, светящее уже с раннего утра, расслабяться горожанам не стоит. В первую очередь речь идет об автомобилистах. Ведь ночью и утром на дорогах сохраняется гололедица. А солнечный свет слепит водителей из-за чего возникают опасные моменты.

В среду и четверг также сохранятся ночные заморозки, хотя днем температура будет доходить до 10-11 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU