Комитет имущественных отношений не будет судиться с бизнесом из-за перепланировок

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-02T08:22:23+03:00

Перепланировка может быть разной. Ту, где не надо ломать несущие стены, в КИО решили согласовывать быстро и без судов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном решили, что такая практика не принесла ожидаемых результатов

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Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга не будет судиться с бизнесменами из-за временных перепланировок. Такую практику в Смольном признали бесперспективной и затратной. Тем более, что нужного эффекта она все равно не дает.

- Мы сейчас своими исками забили все суды: огромное количество процессов идет. При этом наши штрафы уменьшают в разы, и получается, что мы сумасшедшее время отнимаем у всех, а результата нет, - приводит слова главы КИО Валерия Калугина ТАСС.

При этом основные претензии у чиновников были к коммерсантам, которые делают временные перестановки в арендуемых помещениях - при переоборудовании магазина, например. В КИО решили, что с проблемой надо разбираться «от обратного».

Теперь бизнесу пойдут на встречу и упростят процедуру согласования. Если для перепланировок не надо сносить несущие конструкции, то помещение просто осмотрят и составят акт. И так каждый раз при смене арендатора.

А чтобы всем было проще работать, к середине года в городе откроются четыре районных «филиала» КИО.

ИСТОЧНИК KP.RU