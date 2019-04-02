2019-04-02T09:28:57+03:00
Общество

На проспекте Науки вместо поликлиники появится храм

Еще одну церковь возведут на улице Репищева в Приморском районе
Петр КИБЕР
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На проспекте Науки и на улице Репищева построят храмы.На проспекте Науки и на улице Репищева построят храмы.Фото: Андрей ПЕТРОВ
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Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга разрешил строительство храма на проспекте науки. Церковь появится неподалеку от дома номер 4. Причем ранее на этом месте планировали построить частный поликлинический комплекс.

- Договор с инвестором, планировавшим строить медучреждение был расторгнут, так как сроки истекли, а свои обязательства застройщик не выполнил, - пишет «Мойка 78».

Теперь вместо поликлиники на проспекте Науки будет стоять храм. Он станет уже вторым в этом районе - заявку на строительство сооружения подали в приходе храма священномученика Серафима Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, который находится в храме Тихвинской иконы Божией матери на проспекте Науки 22/2.

Еще один адрес, одобренный Смольным под церковное строительство - улица Репищева в Приморском районе. Новый храм появится в районе дома номер 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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