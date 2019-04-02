2019-04-02T16:36:59+03:00
Общество

Александр Беглов: в Военно-космической академии сработало неустановленное взрывное устройство

По словам врио губернатора, пострадали четыре человека, все курсанты эвакуированы
Петр КИБЕР
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Александр Беглов приехал на место ЧП в Военно-космической академии имени Можайского.Александр Беглов приехал на место ЧП в Военно-космической академии имени Можайского.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Взрыв, который произошел днем 2 апреля в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге, «поставил на уши» все экстренные службы города. А вскоре к месту ЧП приехал и врио губернатора Северной столицы.

- Произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Три человека ранены, еще один легко ранен. Все живы. Курсанты эвакуированы. Сейчас здесь работают следователи, - сообщил журналистам Александр Беглов.

Глава города отметил, что все экстренные службы отработали хорошо. Как полагается на инцидент отреагировали и в самом военном ВУЗе, поэтому быстро удалось провести эвакуацию учащихся и персонала, а также оказать помощь раненым. Своевременно были отключены и коммуникации академии.

Напомним, что взрыв в одном из помещений ВКА имени Можайского произошел около 13:30 2 апреля. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с боеприпасом, но рассматриваются и другие варианты. Все результаты будут объявлены после завершения работы спецслужб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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