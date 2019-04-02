2019-04-02T16:56:03+03:00
Общество

В Петербурге началась очистка мостов и набережных от зимней грязи

Работы ведутся днем и ночью
Лилия КОЗЛОВА
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«Мостотрест» начинает гидромониторную очистку сооружений в Петербурге«Мостотрест» начинает гидромониторную очистку сооружений в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге наступила хорошая погода. Почти везде растаял снег, и жители города начали ходить по асфальту. Однако после зимы дороги очень пыльные и грязные: покрыты слоем песка и соли. Во вторник, 2 апреля, сотрудники СПб ГБУ «Мостотрест» приступили к мытью мостов и набережных.

- «Мостотрест» проведет гидромониторную очистку искусственных дорожных сооружений после зимнего периода, - рассказала пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ночью и днем с особой тщательностью будет происходить очистка лакокрасочного и защитного покрытий металлических элементов дорожных сооружений, железобетонных и гранитных поверхностей от остатков пескосоляной смеси и грязи. После проведения основных работ помывка мостов будет походить на постоянной основе вплоть до наступления первых зимних заморозков для поддержания чистоты.

Первым делом работники отмыли набережную Фонтанки, Пироговую набережную, путепровод в створе Приморского проспекта и подземный пешеходный переход у КВЦ «Экспофорум».

ИСТОЧНИК KP.RU

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