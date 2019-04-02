В Петербурге началась очистка мостов и набережных от зимней грязи
В Петербурге наступила хорошая погода. Почти везде растаял снег, и жители города начали ходить по асфальту. Однако после зимы дороги очень пыльные и грязные: покрыты слоем песка и соли. Во вторник, 2 апреля, сотрудники СПб ГБУ «Мостотрест» приступили к мытью мостов и набережных.
- «Мостотрест» проведет гидромониторную очистку искусственных дорожных сооружений после зимнего периода, - рассказала пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
Ночью и днем с особой тщательностью будет происходить очистка лакокрасочного и защитного покрытий металлических элементов дорожных сооружений, железобетонных и гранитных поверхностей от остатков пескосоляной смеси и грязи. После проведения основных работ помывка мостов будет походить на постоянной основе вплоть до наступления первых зимних заморозков для поддержания чистоты.
Первым делом работники отмыли набережную Фонтанки, Пироговую набережную, путепровод в створе Приморского проспекта и подземный пешеходный переход у КВЦ «Экспофорум».
ИСТОЧНИК KP.RU