В Петербурге выведен из цеха новый уникальный корабль «Владимир Емельянов»

СЕГОДНЯ 19:22 2019-04-02T19:22:17+03:00

В Петербурге вывели из цеха корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» Фото: Скрин с видео Минобороны

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В Петербурге во вторник, 2 апреля, вывели из цеха на Средне-Невском судостроительном заводе уникальный корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов». Однако морское судно еще не готово для спуска на воду. Остальные работы продолжатся за пределами производства. Планируется, что тральщик отправится в плавание в конце второго квартала 2019 года.

В Санкт-Петербурге выведен из цеха новейший корабль "Владимир Емельянов" .Видео Минобороны России

- Корабль стал четвертым в линейке проекта 12700. Головной корабль серии «Александр Обухов» был передан ВМФ в 2016 году. Все судна имеют уникальные, самые большие в мире корпусы из монолитного стеклопластика, - сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Новый тральщик «Владимир Емельянов» заложен 25 января 2017 года. Название корабль получил в четь честь прославленного корабела, Героя социалистического труда и легендарного директора Средне-Невского судостроительного завода Владимира Александровича Емельянова.

Надо отметить, что корабли данного проекта относятся к новому поколению минно-тральных сил и способны обнаруживать мины в воде и в морском грунте, при этом находясь за пределами опасной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU