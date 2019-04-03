В Петербурге умер художник Николай Сажин

СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-03T08:16:07+03:00

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Не все имена творцов широкая публика знает при их жизни. К сожалению, о некоторых художниках люди узнают лишь после их смерти. Но те петербуржцы, которые ценят искусство, ходят по выставкам и музеям, наверняка видели работы Николая Сажина. Увы, но новых теперь не будет - 2 апреля живописец умер.

- Ушел из жизни удивительный художник Николай Сажин. Ушел - с кистью в руках, в своей мастерской, в инвалидной коляске (после ампутации ноги в конце прошлого года), работая над новым холстом, - написал в соцсетях куратор петербургского Музея Эрарта Владимир Назанский.

По словам Назанского, С именем Николая Сажина связана эпоха обновления петербургского искусства, произошедшая в конце 80-х годов прошлого века.

Работы художника выставляются во многих музеях мира, таких как: Русский музей, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Новосибирский государственный художественный музей, Музей Зиммерли (Нью-Джерси, США), Государственный художественный музей Эстонии, Музей интернационального искусства (Пекин, Китай) и во многих других.

Николаю Сажину было 70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU