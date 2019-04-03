Режиссер Владимир Бортко выдвинут в губернаторы Петербурга от КПРФ

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-03T15:05:18+03:00

По словам самих коммунистов, вокруг их кандидата собралась серьезная команда

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Режиссер «Бандитского Петербурга» и «Собачьего сердца» стал кандидатом в губернаторы Северной столицы от КПРФ. О решении выдвинуть на пост главы города на Неве Владимира Бортко сегодня было заявлено на пресс-конференции в Москве.

- Мы будем рекомендовать на должность кандидата губернатора Санкт-Петербурга режиссера Владимира Бортко. Сейчас вокруг него собирается серьезная команда, - заявил на пресс-конференции, прошедшей в Центральном офисе «Интерфакса» зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

По словам лидеров Коммунистической партии, среди которых был и глава КПРФ Геннадий Зюганов, региональным выборам уделяется большое внимание. И естественно, что губернаторская кампания во втором по значимости городе в стране не могла пройти незамеченной.

Напомним, что ранее о своем желании выдвигаться в губернаторы Петербурга от КПРФ заявлял журналист Максим Шевченко, однако в компартии решили сделать ставку на более возрастного (72 года), но более знакомого петербуржцам Владимира Бортко.

Напомним, что выборы губернатора Петербурга должны пройти в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU