2019-04-03T21:37:58+03:00
Дом. Семья

Петербургский фонд «Велес» ждет енотов из Костромы на срочное лечение

Животные сильно пострадали от рук жестоких людей
Лилия КОЗЛОВА
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Еноты из Костромы собираются в Петербург на лечениеЕноты из Костромы собираются в Петербург на лечениеФото: СОЦСЕТИ
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Федор и Ракета – два малыша-енотики, которые собираются в Петербург. Животным нужна срочная профессиональная ветеринарная помощь, так как они стали жертвами жестокого обращения людей. Двух енотовидных собак Костроме. Сейчас несчастные животные находятся в местном благотворительном фонде «Белый Бим», однако им срочно собирают деньги для того, чтобы отправится в петербургский центр реабилитации диких животных «Велес».

- Енота Федора нашли неравнодушные люди на обочине дороги, недалеко от города Буй Костромской области. Животное умирало, поэтому его быстро погрузили в машину и отправили в государственную ветклинику, - рассказали волонтеры «Белого Бима».

По приезду в клинику енот был обследован. В результате обследования поставлены диагнозы: черепно-мозговая травма, политравма и перелом нижней челюсти.

История Ракеты еще более страшная. Окровавленного енота нашли в мусорном контейнере. Он был завернут в два мешка. По всему телу енота множественные рваные раны. При чем как свежие, так и застарелые. Это говорит о том, что енота неоднократно драли, предположительно, собаки.

Ракета была завернута в мешки и еле дышала Фото: СОЦСЕТИ

Ракета была завернута в мешки и еле дышалаФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- Мы полагаем, что на енота натравливали собак, обучая их охоте. В данном случае сильно вероятно, что мы имеем дело с притравочной станцией или частной притравкой, - считают волонтеры.

Малышей вызвались принять и вылечить в Петербурге. Поэтому сейчас для них срочно собирают деньги. В пятницу, 5 апреля, уже планируется поездка. Помочь енотам можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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