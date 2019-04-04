2019-04-04T07:49:03+03:00
Общество

Прогноз погоды на 4 апреля в Санкт-Петербурге: ясно и почти «жара»

По словам синоптиков, воздух в городе прогреется до непривычных 12 градусов тепла
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге третий день светит солнце.В Петербурге третий день светит солнце.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

С каждым днем весна все сильнее и сильнее ощущается в Петербурге. Растаял практически весь снег и лед и лишь на Неве он еще есть. Но уже третий день подряд светит яркое солнце, а синоптики обещают почти «жару».

- 4 апреля в Санкт-Петербурге будет малооблачно и без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью и утром от -1 до +1, а днем от +11 до +13. На побережье Финского залива чуть прохладнее и до +7 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Радует прогноз метеорологов и на ближайшие два дня. Несмотря на то, что в пятницу и субботу в Петербург вернется облачная погода, солнце все же не пропадет из виду и будет все также ярко светить. Хоть и иногда. Слабый ветер не должен нагнать холода, а воздух днем 5 и 6 апреля прогреется до 9-11 градусов тепла - самое время гулять по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фото Санкт-Петербурга из космоса сделал Герой России Олег Кононенко
Полиция задержала «строителя» финансовой пирамиды, выманившего у петербуржцев 70 миллионов рублей
В Петербурге пройдет опрос по качеству оказания госуслуг
В Петербурге появится аутлет за 52 миллиона евро
Александр Волков снялся с турнира UFC в Петербурге
Если дома все хорошо, то и хоккеист играет лучше: главный тренер СКА объяснил победу над ЦСКА
Петербургский фонд «Велес» ждет енотов из Костромы на срочное лечение
В Петербурге пройдет месячник антинаркотической профилактики
В Петербурге непутевой матери двухлетней девочки грозит тюрьма
Петербургского садовода осудят за теплицу с коноплей
«Газель» прилегла на проспекте Луначарского после ДТП
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
Более 1700 тонн зимнего мусора вывезли с улиц Петербурга за два дня
Режиссер Владимир Бортко выдвинут в губернаторы Петербурга от КПРФ
Смольный поможет влюбленным со всего мира сыграть свадьбу в Петербурге
На трассе Москва-Петербург в районе Красного Бора ограничат движение
В Александрино, Южно-Приморском парке и Сосновке разрешат жарить шашлыки
Макаров: Самый подходящий «сортир» для террористов – это смертная казнь
Дело мошенников с тушенкой и сгущенкой на 67 миллионов рублей отправят в суд
Полиция поймала организатора и участников разбойного нападения на больницу в Сестрорецке
В 2018 году самыми «аварийными» именами в Петербурге стали Людмила, Любовь, Кирилл и Артем
Смольный заплатит 236 миллионов рублей за проектирование «Белорусского квартала»