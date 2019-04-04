Прогноз погоды на 4 апреля в Санкт-Петербурге: ясно и почти «жара»

СЕГОДНЯ 07:49 2019-04-04T07:49:03+03:00

Изменить размер текста: A A

С каждым днем весна все сильнее и сильнее ощущается в Петербурге. Растаял практически весь снег и лед и лишь на Неве он еще есть. Но уже третий день подряд светит яркое солнце, а синоптики обещают почти «жару».

- 4 апреля в Санкт-Петербурге будет малооблачно и без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью и утром от -1 до +1, а днем от +11 до +13. На побережье Финского залива чуть прохладнее и до +7 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Радует прогноз метеорологов и на ближайшие два дня. Несмотря на то, что в пятницу и субботу в Петербург вернется облачная погода, солнце все же не пропадет из виду и будет все также ярко светить. Хоть и иногда. Слабый ветер не должен нагнать холода, а воздух днем 5 и 6 апреля прогреется до 9-11 градусов тепла - самое время гулять по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU